DSP aérienne : A Ajaccio, près de 500 personnes rassemblées pour soutenir Air Corsica

Environ 500 personnes se sont réunies ce jeudi cours Grandval à Ajaccio à l'appel du Syndicat des Travailleurs Corses (STC) pour exprimer leur soutien à Air Corsica. Cette manifestation intervient à à quelques heures de la session de l'Assemblée de Corse, au cours de laquelle les élus devront voter sur l'attribution des lignes aériennes pour les quatre principaux aéroports corses (Ajaccio, Bastia, Figari, et Calvi) dans le cadre de la prochaine délégation de service public aérien à partir du 1er janvier 2024.



Parmi les participants, non seulement les employés de la compagnie, mais aussi des élus, des figures politiques, des familles, ainsi que des représentants du monde sportif et associatif insulaires. Ils se sont réunis pour exhorter les élus de l'Assemblée de Corse à pérenniser et sécuriser ce service public essentiel. Ils soulignent également l'importance de protéger les 700 emplois insulaires associés à cette activité.