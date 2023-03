DOSSIER. Me Johana Giovanni, infatigable défenseuse des victimes de violences conjugales

Et puis, malgré les nombreux dispositifs déployés ces dernières années, elle estime surtout «

qu’il y a encore du travail à faireLa justice souffre d’un manque de moyens »,« Même si les divers interlocuteurs sont à l’écoute et ont pris conscience de la réalité et de la dangerosité de la violence intrafamiliale. Il y a vraiment une volonté d’aider les femmes victimes de violences. Après, il y a un manque de moyens humains, de logements, pleins de choses encore à faire. Cela avance, bien que des couacs demeurent. Il y a encore des personnes qui me disent que leurs plaintes n’ont pas été prises, même si cela est de moins en moins fréquent.Donc, même avec toutes les bonnes volontés qui existent, cela reste extrêmement compliquéVu que c’est inapplicable, car Ajaccio n’est pas assez vaste et que le système se déclenchait tout le temps, cela a été vite enlevé. Mais nous avons essayé#Metoo#IwasCela a permis de faire réaliser aux victimes qu’elles n’étaient pas seules, de se rendre compte qu’elles aussi subissaient des choses anormales. De plus, on voit que les associations font de plus en plus d’actions de prévention à travers lesquelles elles montrent que la violence conjugale s’installe rarement d’un coup et que les victimes ont parfois du mal à réaliser ce qui se passe. Les victimes ont pris conscience qu’il n’y avait pas de honte à dire ce qu’elles subissaient. Et puis, enfin, on prend en considération que les violences intrafamiliales existent et qu’elles peuvent avoir des conséquences très néfastes »,