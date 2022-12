DOSSIER. Football : les fortunes diverses des clubs corses

Les fortunes sont diverses pour les équipes insulaires. Celle qui évolue au plus haut niveau, l'AC Ajaccio, reste pleine d'espoir en Ligue 1 après un début de saison compliqué. Un seul point pris lors des sept journées et puis, le déclic. Une première victoire à Brest (1-0 lors de la 7e journée) après un mois et demi de disette, et les Acéistes ont commencé à engranger de la confiance. Un étincelant succès à Marseille (1-0, 10e journée), invaincu jusqu'alors, un carton renversant contre Strasbourg (4-2), de précieux résultats contre des concurrents pour le maintien (1-1 à Troyes, 2-2 à Nantes) et l'ACA se retrouve 18e (12 pts), à deux points du 13e rang occupé par Troyes.



En Haute-Corse, le bilan comptable est plus satisfaisant pour le SC Bastia. Le Sporting pointe à une 14e place (18 pts) de Ligue 2, sans pour autant se satisfaire de cette position. Les hommes de Régis Brouard étaient en effet bien plus haut après dix journées (7e) grâce à leurs cinq succès remportés. Mais depuis le 1er octobre et un déplacement victorieux à Annecy (2-0), le SCB a entamé une lente dégringolade en ne ramenant que deux points sur quinze possibles contre des adversaires de haut de tableau. Arrivée au bon moment, la trêve internationale doit permettre aux Bastiais de retrouver la victoire à domicile, contre Caen (5e) et/ou Valenciennes (6e), leurs deux prochains adversaires.