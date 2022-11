Enquête financière sur le GFCA : le président placé en détention provisoire

Que se passe-t-il réellement au Gazélec Football Club d'Aiacciu ? Neuf interpellations la semaine passée et puis, lundi, le transfert de quatre personnes depuis la Corse vers Marseille pour y être entendues par un juge d'instruction. C'est la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille qui a pris le contrôle du dossier, suite à une enquête de la police judiciaire de Corse menée depuis plusieurs mois maintenant sur la gestion financière du club.



La Jirs a ordonné la mise en examen et le placement de trois agents d'une banque ajacciene sous contrôle judiciaire pour "complicité d'escroquerie en bande organisée" et "association de malfaiteurs".



Le même sort a été réservé au président du GFCA, Johann Carta qui, selon nos informations, est depuis placé en détention provisoire. Contacté par CNI, son avocat Lionel Ferlaud - du barreau de Draguignan - ne souhaite pas communiquer sur le sujet.



Une décision qui intervient cinq mois à peine après son arrivée à la tête du Gaz', quand il avait récupéré début juillet les parts de Mathieu Messina-Arrighi, Antony Perrino et Pierre Anchetti.