DOSSIER. À l’hôpital de Castelluccio, les praticiens surpris par la puissance de la vague de mal-être chez les jeunes

Dans son bulletin de février sur la santé mentale, Santé Publique France mettait en exergue que les passages aux urgences en Corse « pour idées suicidaires » ont fortement augmenté chez les 11-24 ans en 2022. Cheffe de pôle de psychiatrie infanto juvénile à l’hôpital de Castelluccio, le Dr Nathalie Nobili Pieri a en effet constaté un changement depuis quelques temps. « Depuis le post confinement, nous avons beaucoup de jeunes patients présentant des troubles anxieux importants, des syndromes dépressifs avec des situations suicidaires et même parfois des scarifications », explique-t-elle en pointant un contexte « très anxiogène » face auquel les jeunes ont l’impression de ne plus rien contrôler. « Donc souvent, ils contrôlent la nourriture qu’ils ingèrent. C’est pour cela que l’on constate aussi beaucoup de troubles des conduites alimentaires. Nous rencontrons également pas mal de conduites addictives et surtout beaucoup de déscolarisation d’adolescents qui sont en échec et n'arrivent pas à retourner à l'école, à cause de troubles anxieux et de phobies sociales », ajoute-t-elle.En somme, une importante vague de mal-être chez les adolescents, assez inédite selon la praticienne. « Les autres années, je ne me rappelle pas avoir vécu des choses aussi marquées. L’an dernier, c’était déjà important, mais là, j'ai l'impression que c’est en recrudescence », souffle-t-elle en confiant avoir été surprise par l’ampleur du phénomène. « On a vu cela monter progressivement, mais on se disait que cela allait se stabiliser. On voit que cela continue et on ne sait pas jusqu’où cela va aller », appuie-t-elle. Face aux très nombreuses demandes qui en découlent, l’hôpital de Castelluccio - seule structure de Corse-du-Sud à pouvoir admettre des adolescents en unité psychiatrique - a dû mettre en place des listes d’attente pour les hospitalisations. Comme de très nombreux établissements d’accueil des jeunes partout en France, le centre ajaccien fonctionne en effet à flux tendu. « Nous avons six lits intra-hospitaliers qui peuvent accueillir des adolescents dans des situations très critiques », détaille la psychiatre, en dévoilant avoir acté avec l’Agence Régionale de Santé la création prochaine de deux lits supplémentaires.