Cyclisme : Première édition du Grand Prix de Furiani, un rendez-vous sportif pour tous

Le Vélo Club Furiani-Agliani (VCF) fait ses premiers pas dans l'univers cycliste insulaire avec l'organisation de son premier Grand Prix ce dimanche 15 septembre. Créé en juillet 2023, ce jeune club s’est fixé pour mission de promouvoir le cyclisme en Corse et au-delà. « Nous avons créé ce club en juillet 2023 », explique Pascal Tabanelli, président du VCF et ancien coureur Elite. « L’objectif de notre association est de promouvoir le cyclisme corse sur notre territoire mais aussi sur le continent à travers le VTT et le cyclisme sur route dans les catégories féminines et masculines. »



Avec une trentaine de licenciés déjà inscrits en début de saison, le club affiche des résultats prometteurs, ayant déjà décroché plusieurs titres, dont Champion de Corse et inter-région sud-est FSGT. Ce dynamisme se reflète dans leur ambition : « Notre politique est de développer, enrichir le calendrier régional pour permettre une pratique régulière de compétition cycliste en Corse, rendre le cyclisme accessible à tous en créant un fond de solidarité et en mettant à disposition du matériel de qualité. ». Le Grand Prix de Furiani marque ainsi une nouvelle étape pour le club. « Après une première compétition de VTT qui a remporté un vif succès, on organise donc notre première compétition sur route ce dimanche 15 septembre à Furiani », précise Pascal Tabanelli.



Le parcours, une boucle de 2,7 km, promet une course rapide et technique. Départ et arrivée sont situés dans le quartier de Tinturaghju, et selon les catégories, les participants devront parcourir plusieurs fois ce circuit. Les hommes adultes (17 ans et plus) auront à boucler 25 tours, soit 68 km, tandis que les féminines, les Masters et les U17 (cadets) devront en faire 18, couvrant ainsi 48,96 km. Les U15 (minimes) effectueront 10 tours, soit une distance totale de 27,2 km. La course est ouverte à tous, licenciés ou non, dès l’âge de 13 ans. Les inscriptions se clôturent en ligne le vendredi 13 septembre à 23h59, et le départ sera donné à 13h, avec les minimes placés en arrière du peloton. Un dispositif de sécurité complet sera mis en place pour assurer le bon déroulement de l'événement : « Un service gratuit de premiers soins et d'encadrement médical, composé de secouristes, sera présent », précisent les organisateurs. De plus, un ensemble de mesures pour garantir le respect de l'environnement a été établi, incluant l'interdiction de jeter tout type de déchet sur la route. Les cyclistes les plus performants seront récompensés par des trophées attribués aux trois premiers de chaque catégorie, ainsi qu'au premier et à la première au scratch.