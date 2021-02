Cuttoli-Corticchiato : qui a vu Carlos Da Costa Alves ?

Aux alentours de 13h20, ce lundi 15 février, Carlos Da Costa Alves, un homme de 54 ans a quitté à pieds son domicile pour aller se promener. L'homme qui est vêtu d'un pantalon treillis, d'une veste polaire kaki, d'une casquette kaki ou noire et de chaussures de marche n'est jamais rentré chez lui, à Pila-Canale.



Très inquiète, sa fille, avec qui il vit, a signalé sa disparition. Des recherches menées par la compagnie d'Ajaccio et la brigade de Péri sont actuellement en cours. La section aérienne, deux équipes de maîtres chien des sapeurs pompiers et une équipe pédestre sont également engagées.