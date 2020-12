Cumul emploi-retraite : une situation encore exceptionnelle en Corse selon l'Insee

La rédaction le Samedi 26 Décembre 2020 à 18:33

Travailler alors que l’on est en retraite reste une situation rare en Corse comme en France de province. Sur l’île, 1 500 retraités ou préretraités déclarent exercer une activité professionnelle, soit 1,8 % de l’ensemble. Le cumul emploi-retraite est plus souvent le fait de « jeunes » retraités et d’hommes. Les retraités en emploi s’orientent plus souvent vers le non salariat, notamment vers les métiers d’artisan, commerçant ou chef d’entreprise. Enfin l’emploi s’exerce plus régulièrement à temps partiel que pour l’ensemble des actifs occupés selon une étude menée par Arnaud Huyssen, Claude Thomas de l'Insee Corse.