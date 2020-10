Cuisine du terroir à Muratu : les 40 ans du mythique « But »

* https://www.facebook.com/Restaurant-le-but-1608112366172049





Si le bar ouvre ses portes en 1976, ce n’est que 5 ans plus tard, en 1981 donc, que la salle de restaurant accueille ses premiers clients. Au fourneau, Marinette Pastinelli pour ses recettes ancestrales, nustrale. Ses enfants Jean-Baptiste et Marie-Paule lui prêtent la main. Ce sont eux aujourd’hui qui dirigent salle et cuisine. Mais en cuisine, uniquement des femmes dont Marie-Paule qui a repris les bonnes vielles recettes de Marinette.On y mijote selon les saisons, soupe corse, veau en sauce, agneau, sanglier, cabri… on y frit les délicieux beignets de menthe et courgettes ou de fromage pendant que gratinent au four lasagnes, cannelloni et autres storzapretti. Tous les produits qui composent ces plats succulents sont issus de la région : les fromages du berger, la charcuterie Flori (une référence), le veau et l’agneau de l’éleveur du coin, la menthe, la nepita, les figues et châtaignes qui poussent à deux pas….La salle, décorée à l’ancienne, est le domaine de Jean-Baptiste qui glisse entre les tables joliment nappées et qui l’hiver laisse crépiter le bois dans la grande cheminée où parfois grille le figatellu.Ouvert toute l’année, le But vient de passer en mode «hiver». Le quadragénaire, qui comme tous les autres établissements a subi de plein fouet la crise sanitaire, dresse ses tables désormais les vendredis et samedi soirs et le dimanche midi, sur réservations.«En raison de la crise sanitaire, le restaurant est resté fermé durant les deux mois de confinement et ce fut difficile » explique Jean-Baptiste Pastinelli. «On a pu reprendre ensuite nos horaires pendant toute la période estivale. La vaste salle se prête bien à la distanciation donc nous n’avons pas eu vraiment d’aménagement intérieur à faire pour se conformer aux règles sanitaires ».Cette interruption «pandémique» n’a en rien coupé la dynamique de ce doyen de la cuisine du terroir qui fait la fierté de la Corse en mettant à l’honneur les produits locaux. Et ce ne sont pas les quelques lacets entre la route territoriale et la magnifique église San Michele qui découragent de s’y rendre.