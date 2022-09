Crise énergétique : en Corse, le risque de coupure d'électricité n’est "pas le plus probable" pour EDF

La Corse aura t-elle assez d’électricité pour passer l’hiver ? Alors qu’une crise énergétique traverse la France, faisant redouter coupures et explosion des factures, EDF Corse se veut rassurante. L’île ne devrait pas être concernée par les « délestages » évoqués par la Première ministre Élisabeth Borne. « Les coupures ne font pas partie du scénario le plus probable », assure Amandine Bono, cheffe du service gestion du système électrique chez EDF Corse.Et ce, pour plusieurs raisons. La cheffe de service rappelle d’abord que le réseau insulaire n’est pas directement connecté à celui de la France continentale. Il ne connait donc pas les problèmes liés à l’ indisponibilité de plus de la moitié des réacteurs nucléaires français . « Notre système repose, lui, sur trois grandes catégories de productions : les moyens thermiques, les énergies renouvelables et les liaisons avec la Sardaigne et l’Italie », détaille Amandine Bono. Problème : l’Italie est dépendante du gaz russe, comme l’expliquait dans nos colonnes Philippe Grandju, Président de l’alliance syndicale CFE-CGC & UNSA Énergie et élu au CSE d’EDF Corse. « Si l’Italie n’a plus assez de gaz, alors elle ne retransmettra pas son électricité à la Corse. Dans le nord de l’île aussi, les coupures peuvent être possibles », avait-il indiqué.