Crise de l’immobilier : Cinq nouvelles communes corses rejoignent la liste des zones les plus tendues

Il est un marqueur important pour déterminer le niveau de tension du marché immobilier d’un territoire. Créé en 2003, le zonage ABC classe les communes en fonction du déséquilibre qu’elles enregistrent entre les offres et demandes de logement. En résulte un découpage allant de la zone A, où les prix de l’immobilier sont les plus élevés et où la situation est la plus tendue, à la zone C, où il n’existe pas de tension immobilière. Conformément à un engagement pris au printemps par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, un arrêté en date du 5 juillet, vient de modifier le zonage de 865 communes au niveau national. Parmi elles, 25 communes corses.





Grosseto-Prugna, Pietrosella, Propriano, Sarrola-Carcopino, et l’Ile-Rousse, classées jusqu’ici en zone B1, rejoignent tout d’abord Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, et Calvi dans la zone A. Une catégorie qui ne compte qu’une poignée de villes à l’échelle nationale. Preuve du déséquilibre très important qui existe sur les marchés immobiliers des neuf villes corses qui font partie de cette zone.



Signe, là aussi, d’une augmentation de la tension sur leur marché immobilier, une vingtaine de communes insulaires passent pour leur part de la zone B2 à la zone B1, à savoir : Calcatoggio, Cannelle, Carbuccia, Coti-Chiavari, Eccica-Suarella, Lopigna, Serra-di-Ferro, Sant’Andréa-d’Orcino, Vero, Zonza, Corte, Farinole, Ghisonaccia, Lama, Olcani, Oletta, Pietracorbara, Prunelli-di-Fiumorbo, Saint-Florent, et San-Nicolao.



Le classement en « zone tendue », c’est-à-dire entre la zone Abis et la zone B1 est utilisé pour susciter la création de nouveaux logements, en fixant d’une part le périmètre d’éligibilité et les barèmes applicables aux aides pour l’accession à la propriété, comme, par exemple ,la possibilité de prêt à taux zéro pour les ménages acquéreurs d’un logement neuf, et d’autre part en stimulant la construction de logements intermédiaires aux loyers réglementés grâce à des incitations fiscales.



À noter que depuis plusieurs années, toutes les communes corses sont classées dans un delta allant de la zone B2à la zone A.