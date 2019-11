Crise agricole : A Mossa Paisana ne participe pas à la manifestation d’Ajaccio

A Mossa Paisana remercie le président de l'Assemblée de Corse et sa "coordination" de ne pas l'avoir conviée à cette réunion de crise qui n'aura réuni autour de la table que quantité de récipiendaire donc une partie au moins porte une grande responsabilité dans la situation mortifère que connais l'agriculture Corse. Il est aisé d'en appeler à l'union sacrée pour continuer à se réunir entre soi en conclave à Corti ou à l'assemblée.





À l'heure où les corporatismes, les alliances, les copinages, ou les intérêts partisans doivent s'effacer au profit de l'intérêt général il apparaît pourtant que les voix discordantes sont niées, écartées, méprisées.





A Mossa Paisana sait qu'avec son franc-parler et sa vision d'une agriculture au service d'un idéal de liberté, n'est pas au goût de l'antenne locale de la Fnsea, mais de là à être boycotté par le président qui, par sa fonction, doit être le porte-parole de tous les corses, pas de quelques uns de ses amis et surtout pas de ceux qui voudraient défendre l'indéfendable. Car il ne faudrait pas confondre l'urgence absolue des paysans corses pris à la gorge par un état parjure et par quelques manghjoni qui ont détourné une enveloppe fermée avec la défense d'un système injuste, inefficace, à bout de souffle. La somme d'intérêts particuliers ne fera jamais l'intérêt général. L'agriculture Corse, pilier de notre culture et de notre émancipation future mérite une réunion que nous appelons de nos vœux entre tous les acteurs désireux d'inventer un nouveau modèle juste, équitable, libérateur.





A Mossa Paisana prend acte de la volonté de la fdsea et du président de l'Assemblée de rompre le consensus initié à la réunion d'Altiani et ne se rendra donc pas ni n'appelera à participer à la manifestation à laquelle, visiblement, elle n'est pas la bienvenue.