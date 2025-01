Criminalité organisée et trafics de drogue : les priorités du tribunal d'Ajaccio pour 2025

Une inquiétude partagée par le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, qui a par ailleurs profité de cette rentrée solennelle pour revenir sur les évènements judiciaires marquants de l’année 2024. Notant que la lutte contre la criminalité organisée « reste l’un de nos objectifs prioritaires pour l’année 2025 », il tout d’abord souligné que « le nombre de règlements de compte criminels liés au grand banditisme est en baisse » en Corse-du-Sud en 2024. « Nous devons néanmoins déplorer sur le ressort au moins deux assassinats en lien avec la criminalité organisée : celui de Marc Lafay commis le 8 mars, et celui d’Angel Luis Hernandez Batista le 11 juillet », a-t-il précisé en invitant également à « mettre ces chiffres en corrélation avec les assassinats déjoués par différentes interpellations menées par les enquêteurs ». « Ces affaires liées au grand banditisme sont toujours présentes et illustrent la nécessité contemporaine de maintenir un haut niveau d’enquête et de surveillance sur les activités criminelles locales, en lien avec nos homologues de Bastia et de Marseille », a-t-il avancé en posant encore : « À ceux qui déplorent le manque de résultat judiciaires dans ce domaine, je les invite à se reporter aux nombreuses interpellations et garde à vue ordonnées cette année ».





La lutte contre les trafics de stupéfiants toujours prioritaire



Dans un second temps, comme il l’avait fait lors de sa cérémonie de vœux à la presse il y a quelques jours, le procureur de la République d’Ajaccio a également souhaité mettre en exergue l’engagement du parquet et des services d’enquête à lutter contre les trafics de stupéfiants. « Il s’agit dans notre ressort d’un défi majeur, qui s’accompagne d’une volonté de lutter contre une économie souterraine, les armes, les pratiques d’extorsion et de violence qui accompagnent la vente de produits stupéfiants. Une centaine de dealers et trafiquants ont été jugés en 2024 et cumulent une centaine année de prison prononcés par le tribunal correctionnel d’Ajaccio », a-t-il détaillé. Déplorant une « banalisation qui accompagne parfois l’aspect festif de la consommation » de stupéfiants, Nicolas Septe a souligné que la « jeunesse corse est particulièrement exposée à ce phénomène », et a insisté sur la nécessité de mener une réflexion collective avec la société civile pour une véritable prise de conscience ainsi que pour développer une politique de prévention efficace.