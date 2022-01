Covid : qui sont les patients en réanimation en Corse ?

Selon les données publiés ce jeudi 20 janvier par l'ARS de Corse, 114 personnes sont actuellement hospitalisées à Bastia et Ajaccio.

19 d'entre eux, âgés entre 45 et 80 ans, sont hospitalisés en réanimation.



Tous les patients ont un profil assez similaire : ils ne sont pas vaccinés, présentent des comorbidités ou sont immunodéprimés. C'est ce que constatent les autorités sanitaires : "le profil des patients hospitalisés en réanimation et soins critiques à Ajaccio et Bastia confirme que la vaccination, et en particulier la dose de rappel, permet de réduire de 90 % les formes graves : 89 % des patients hospitalisés le 20 janvier ne sont pas vaccinés ou n’ont pas eu leur dose de rappel."

Les deux seules personnes vaccinées (une femme de 72 ans et un homme de 67) sur les 19 qui se trouvent en réa sont des patients ​présentent des comorbidités ou sont immunodepirmés, précise le communiqué de l'agence qui répète que "la vaccination est un pilier de la lutte contre l’épidémie" qui doit "être combinée au respect des gestes barrières (port du masque, distanciation sociale, aération des lieux de vie, hygiène des mains, …)."



Il y a bien des vaccinés qui ont reçu deux doses et non-immunodéprimés à l’hôpital mais généralement ils sont victimes de formes modérées du Covid-19.

Selon les données du gouvernement les vaccins protègent à 90 % des formes graves.

Exemple à l'appui dans les Ehpad de Corse : 11 sur 30 ont été touchés par un cluster depuis le mois de décembre 2021. "Néanmoins, souligne l'ARS, la vaccination montre tout son effet : il n'y a eu aucune hospitalisation de résidents vaccinés avec la dose de rappel."

De même, au niveau national, le nombre de décès par semaine dans les Ehpad a été divisé par dix" ajoute le communiqué de l'ARS pour expliquer l'efficacité des vaccins.