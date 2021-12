Covid : la vaccination des enfants débute ce mercredi en France

"Nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants, c'est officiel", a annoncé ce mercredi 22 décembre le ministre de la Santé Olivier Véran sur BFMTV-RMC. Le gouvernement qui avait préparé les esprits depuis plusieurs jours à une généralisation à tous les enfants attendait le feu vert de toutes les autorités concernées qui est arrivé. Il est donc possible sur la base du volontariat réserver un cerneau "sur les sites de prises de rendez-vous en ligne, dans la catégorie enfant 5-11 ans vaccination", a-t-il poursuivi.



En revanche, la dose de rappel ne sera pas élargie aux adolescents "pour l'instant". Des enfants "à risque", susceptibles de développer des formes graves du Covid ou vivant avec des personnes immuno-déprimées, sont déjà vaccinés depuis le 15 décembre.

"Le contexte actuel de forte circulation virale renforce la nécessité de vacciner les enfants de cette classe d'âge sans plus attendre. Les enfants scolarisés en école primaire constituent en effet la population parmi laquelle le virus circule le plus". indiquent ce mercredi le comité consultatif national d'éthique (CCNE) et la Haute autorité de santé, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui ont rendu un avis favorable.

Le ministre de la Santé a précisé les modalités de cette vaccination: "Il suffira de l'accord de l'un des deux parents", environ 350 centres seront dédiés à cette campagne, qui pourra aussi être assurée par les médecins de villes et pharmaciens dès la fin décembre. Le vaccin administré sera le Pfizer, avec un tiers du dosage d'un adulte."

Selon une enquête de l'agence sanitaire Santé publique France menée début décembre, plus de la moitié des parents n'adhèrent pas à cette vaccination. Elle fait aussi l'objet de vifs débats scientifiques car les formes graves de Covid sont extrêmement rares dans cette tranche d'âge, alors que les vaccins peuvent avoir des effets secondaires sur le coeur, certes très peu fréquents. Avant de se lancer, la France souhaitait disposer des données de pays ayant déjà franchi le pas. Aux Etats-Unis, sur 7 millions d'injections, seuls 14 cas de myocardites ont été recensés, a souligné M. Véran.

"A l'heure où je vous parle, près de 150 enfants sont hospitalisés pour forme grave liée au Covid", a-t-il également relevé pour illustrer un "bénéfice risque" en faveur du vaccin, y compris dans cette tranche d'âge. Quoiqu'il en soit, la vaccination des enfants arrivera sans doute trop tard pour prendre de vitesse le variant Omicron. Aujourd'hui responsable de 20% à 30% des contaminations en France, il sera majoritaire dans le pays "entre Noël et le Nouvel an", selon le ministre de la Santé.

En raison de cette propagation fulgurante, le nombre de cas de Covid va fatalement encore augmenter. "On dépassera très vraisemblablement les 100.000 contaminations par jour d'ici à la fin du mois", a estimé le ministre de la Santé.