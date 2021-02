Covid : «la situation ne justifie pas un nouveau confinement», annonce Jean Castex

« La situation ne justifie pas à ce jour » un nouveau confinement, a indiqué jeudi Jean Castex, tout en affirmant que l’exécutif n’hésiterait «pas à prendre (ses) responsabilités» en cas de «dégradation forte et rapide» des indicateurs sanitaires en raison de l’épidémie de Covid-19.

« Un nouveau confinement ne peut s’envisager qu’en tout dernier recours », a insisté le Premier ministre lors de son intervention de ce jeudi 4 février, en appelant à« la mobilisation des Français». « L’objectif que nous devons nous fixer, ce n’est pas de retarder cette échéance, c’est de tout mettre en oeuvre pour l’éviter », a-t-il martelé.



Le Premier ministre a reconnu avoir pensé à opter pour un reconfinement « Face à la situation actuelle, qu’il y ait eu des interrogations sur la possibilité de reconfiner, je vous le confirme », reprend Jean Castex. « Mais il faut nous donner collectivement les moyens de l’éviter. Il y a des personnes favorables au reconfinement, mais pas favorable aux mesures que ce reconfinement entraînera nécessairement » note le premier ministre. Il précise au sujet de la possibilité de reconfiner, que ce serait « malhonnête de dire qu’elle est écartée ».





Et les variants ?

Le variant sud-africain et le variant brésilien «nous inquiètent davantage ». « Nous manquons d’éléments pour être pleinement sûrs que les vaccins sont aussi efficaces sur eux ». « Nous voulons gagner du temps pour vacciner et protéger les plus fragiles d’entre nous », a insisté, en abordant le sujet un peu plus tard Olivier Veran. Le ministre de la Santé a assur& que la France pratique « un séquençage massif » des cas positifs. « Les variants sont amenés à remplacer progressivement le virus sous la forme que nous connaissons », a t-il insisté.





La France produira 4 vaccins

Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’industrie, a indiqué que quatre vaccins seront bientôt produits en France : le Moderna en mars, le Pfizer-BioNtech en avril, le CureVac (s’il est autorisé) en mai, et le Sanofi en juin.





Les déplacements entre régions ne sont pas limités

Mais les déplacements entre régions ne seront pas limités pendant les vacances, a annoncé le Premier ministre en invitant à «la plus grande prudence» durant cette période.





1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des premières injections

Mais la lutte contre la Covid-19 continue.

Quelque 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des premières injections de vaccins contre le Covid-19 seront ouverts «dans les prochains jours», a annoncé le Premier ministre, qui a dit mesurer «parfaitement l’angoisse de toutes ces personnes âgées de plus de 75 ans» n’ayant pas pu se faire encore vacciner. Il a annoncé que 500 000 rendez-vous pour fin février seront proposés à partir de vendredi, puis que 1,2 million «sur le mois de mars, seront ouverts dès le milieu de la semaine prochaine».





Tests de dépistages salivaires sur les enfants

« Nous allons multiplier les opérations collectives de dépistage, notamment dans les milieux scolaires », a, encore, expliqué Olivier Veran le ministre de la Santé. Au retour des vacances scolaires, l'objectif sera de réaliser d'avantage de tests de dépistages salivaires sur les enfants, pour plus d'acceptabilité.





Plus de 2,6 milliards de doses de vaccins commandées

« L'Union européenne a à ce jour commandé plus de 2,6 milliards de doses de vaccins. Ces commandes sont fermes », a assuré pour sa part, la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.





Les vaccins Astrazeneca

« La première livraison de vaccins Astrazeneca, dès la fin de cette semaine, sera affectée aux établissements de santé, pour protéger les professionnels de santé, hospitaliers et de ville, qui se battent en première ligne contre le virus, et leur vaccination pourra commencer dès ce samedi », a encore expliqué Jean Castex





1,5 million de vaccinations ont été réalisées en janvier

Jean Castex a encore annoncé que « 1,5 million de vaccinations ont été réalisées en janvier, au lieu d’un million prévues initialement »







Télétravail : « Nous n'avons pas le choix, il faut nous remobiliser »

« Nous n'avons pas le choix, il faut nous remobiliser. Le télétravail est un levier essentiel pour limiter la circulation du virus » a rappelé pour sa part Élisabeth Borne lors de cette m^me conférence de presse.



«Télétravailler partout où c’est possible devient impératif» pour lutter contre le Covid-19, a surenchéri Jean Castex en regrettant que depuis la fin de l’année le recours au télétravail se soit réduit.

«Il y a encore trop d’entreprises où le télétravail serait possible mais n’existe pas du tout ou à des niveaux très faibles », a déploré le Premier ministre, en invitant les administrations publiques à «montrer l’exemple».





Couvre-feu : 177 000 amendes

Depuis la mise en place du couvre-feu,« 177 000 amendes ont été notifiées », a ajouté Gérald Darmanin.





L’appli Tous-anti Covid

L'application a permis d'alerter 67 000 cas contacts potentiels , ensuite, annoncé Olivier Véran.





Les voyages à l’étranger

« Depuis dimanche, les déplacements à destination ou en provenance des pays étrangers, extérieurs à l’Union européenne, sont désormais interdits, sauf motif impérieux. Pourquoi une telle mesure ? Nous devons empêcher que des personnes, porteuses d’un variant, puissent arriver en France. »





Economie

Le Premier ministre estime que le ralentissement économique est moins marqué en France que chez ses voisins