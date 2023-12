Covid, grippe en Corse : les autorités sanitaires appellent à se faire vacciner

Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus ;

Les personnes de plus de 6 mois présentant des comorbidités ;

Les personnes immunodéprimées ;

Les femmes enceintes ;

Les personnes en contact régulier avec des individus vulnérables, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial ;

Les résidents en EHPAD et unités de soins de longue durée (USLD)



Les données de Santé Publique France sont claires : les virus hivernaux circulent activement en Corse. Alors que la bronchiolite a atteint le stade épidémique, la grippe se rapproche, signalée par le passage en rouge de la région PACA. "Face à ces indicateurs inquiétants, la prévention s’impose," indique dans un communiqué l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse en rappelant que la vaccination demeure la meilleure défense contre les formes graves de la grippe et du Covid. "En France, en moyenne, 2 000 vies sont sauvées chaque année chez les 65 ans et plus grâce à la vaccination antigrippale. À l'approche des fêtes de fin d'année, période propice à la transmission des virus hivernaux, l'ensemble des professionnels de santé se mobilise pour encourager et administrer les vaccins." lit-on dans le communiqué.La vaccination contre la grippe et le Covid-19 est fortement recommandée pour les personnes à risque de développer des formes graves de ces maladies, notamment :Selon les autorités sanitaires la synergie entre la vaccination et les gestes barrières demeure la stratégie la plus efficace pour protéger la population contre les virus en circulation durant la saison hivernale. Le port du masque en cas de symptômes, l'aération régulière des espaces intérieurs, et le lavage fréquent des mains contribuent à renforcer la protection.