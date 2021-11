Covid : 331 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence continue de grimper en Haute-Corse

close volume_off

La situation sanitaire continue à se dégrader en Corse où le nombre moyen de cas quotidiens s’établit désormais à 140 par jour. C'est surtout la Haute-Corse qui est une fois de plus un de territoires français le plus touché par l’épidémie. Malgré une valeur de 331 cas pour 100 000 habitants (180 au niveau national), un taux de positivité de 5,4% et une moyenne de 85 nouveau cas par jour, la tension hospitalière n'est pas encore critique à Bastia où selon les dernières données publiées ce mardi 23 novembre par Santé Publique France 30 personnes sont hospitalisées dont 4 en réanimation ou soins intensifs.En Corse-du-Sud le taux d'incidence est de 238 où environ 54 nouveaux cas sont recensés chaque jour. A Ajaccio 15 personnes, dont 3 en réanimation ou soins intensifs, sont aujourd'hui hospitalisées.En plus des celles en vigueur, d'autres mesures pourraient être prises sur l'ile pour freiner cette situation.