Covid : 3 décès et 1051 nouveaux cas en une semaine

La situation sanitaire continue à se dégrader en Corse où le nombre moyen de cas quotidiens s’établit désormais à 150 par jour. Selon les donné publiées ce soir par l'Agence Régionale de la Santé de Corse, la hausse de la circulation virale s’accentue sur l'ile avec un taux d’incidence de 305 pour 100 000 habitants, soit + 40 % par rapport à la semaine précédente. Les taux d’incidence augmentent dans toutes les classes d’âge et particulièrement chez les moins de 65 ans. Les taux d’incidence les plus élevés sont retrouvés chez les 15-19 ans (494 pour 100 000 habitants), les 20-39 ans (429 pour 100 000 habitants) et les 0-14 ans (419 pour 100 000 habitants). Les taux de positivité augmentent aussi dans toutes les classes sauf chez les 0-14 ans où il diminue car le taux de dépistage a fortement augmenté.

​1051 nouveaux cas

1051 nouveaux cas ont été enregistrés sur la semaine du 8 au 14 novembre (+410 par rapport à la semaine précédente) soit en moyenne 150 cas quotidiens. Le taux de dépistage est en augmentation mais le taux d’incidence augmente plus fortement ce qui confirme l’accentuation de la circulation virale en Corse.



Hospitalisations

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation augmente par rapport à la semaine précédente, alors que le nombre de nouvelles admissions en réanimation/SI/SC reste stable : 23 patients ont été hospitalisés au cours de la semaine contre 11 au cours de la semaine précédente dont 3 nouvelles admissions en réanimation/Soins intensifs/Soins critiques. On déplore 3 décès cette semaine.



27 patients sont toujours hospitalisés avec une moyenne d’âge de 63,6 ans. 9 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 66,7 ans. 100% des patients hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés ou n’ont pas un schéma complet.





Vaccination



Au 21 novembre, 81,2 % des plus de 12 ans sont complètement vaccinés en Corse. 10 232 injections pont été effectuée pendant la semaine dont 953 nouvelles vaccination (1ère dose) et 8 339 doses de rappel