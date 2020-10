Covid-19 : vers un reconfinement total ?

Sur le territoire national on recensait ce lundi 26 octobre 26 771 nouveaux cas de Covid-19. Ces dernières semaines, le nombre de cas ne cesse de croître si bien que moins d'une semaine après le renforcement des restrictions sanitaires, le gouvernement pourrait bien en annoncer de nouvelles.



En effet, l'Elysée convoquera un conseil restreint de défense et de sécurité nationale, dans la matinée ce mardi. Par la suite, le Premier ministre consultera les forces politiques soit le président du Sénat, de l'Assemblée nationales et les chefs de partis.



Selon nos confrères de Reuters, de nouveaux scénarios de reconfinement seraient à l'étude. Trois pistes seraient envisagées : un reconfinement total, un reconfinement territorialisé et un couvre-feu étendu au week-end.







"Il faut se méfier des rumeurs"

Pour le préfet de Corse "il faut se méfier des rumeurs", cependant Pascale Lelarge souligne qu'il fait "confiance au gouvernement" et "si des mesures nouvelles sont prises on les appliquera".



Vidéo