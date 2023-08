Covid-19 : une reprise épidémique observée en Corse avec un nouveau variant

Sorti de la majorité des esprits après plus de trois ans de pandémie et plusieurs vagues, le virus du SARS-Cov-2 s'est récemment rappelé au souvenir de certains Corses. Sur l'ile selon les données publiées de mercredi 9 aout par santé publique France on note une augmentation du taux d’incidence au cours des trois dernières semaines même si la circulation reste à un niveau faible.Des indicateurs révèlent une résurgence inquiétante de l'épidémie. Sur l'ile au cours de la semaine du 31 juillet au 6 août, les chiffres de l'incidence des cas de Covid-19 confirmés par test RT-PCR ont montré une augmentation de 31 %, passant de 10,3 à 13,5 pour 100 000 habitants. Cette tendance est également observée sur le territoire français métropolitain, où le variant XBB gagne du terrain. Celui-ci a été détecté dans "41 % des séquences interprétables en semaine 29, contre 37 % en semaine 28", précise Santé Publique France. Par ailleurs, une hausse notable des admissions aux services d'urgence a été relevée, touchant particulièrement les nourrissons de moins de deux ans ainsi que les adultes, en particulier les personnes âgées.Ce qui complique la tâche des autorités sanitaires pour évaluer l'ampleur réelle de cette reprise épidémique c'est que la réalisation des tests de détection n'est désormais plus systématique pour les individus présentant des symptômes.Il est à noter que le suivi régulier, en place pendant trois ans de pandémie, a été interrompu à compter du vendredi 30 juin. "La circulation du Covid est certes faible en France mais il nous faut rester vigilants, car la situation évolue rapidement", a jugé le ministre de la Santé, dans une déclaration transmise à l'AFP. "Nous devrons, encore pendant plusieurs saisons, vivre avec les résurgences de ce virus", a ajouté Aurélien Rousseau.Si, depuis début mai, l'OMS ne considère plus la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale, "le virus continue de circuler dans tous les pays, continue de tuer et continue de changer", a souligné mercredi son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sa version EG.5, surnommée Eris par certains scientifiques, est actuellement la plus scrutée car elle pourrait être porteuse du rebond. Les rassemblements estivaux et la baisse d'immunité peuvent aussi jouer.Ce sous-variant de la famille Omicron, membre du lignage XBB, semble plus transmissible que d'autres en circulation -probablement sous l'effet de nouvelles mutations génétiques-, et peut-être plus capable d'échapper aux défenses immunitaires. Plus de 17% des cas de Covid recensés dans le monde mi-juillet relevaient d'EG.5 (+7,6% sur un mois), selon l'OMS. Jusqu'alors, "les éléments disponibles ne suggèrent pas qu'EG.5 présente des risques supplémentaires pour la santé publique par rapport aux autres lignées descendantes d'Omicron en circulation", selon l'OMS.Mais "le risque demeure qu'un variant plus dangereux émerge et provoque une hausse soudaine des cas et des décès", a rappelé le Dr Tedros.En France, la Direction générale de la santé a assuré que "les autorités sanitaires n'ont pas baissé la garde" mais "adapté" la surveillance car "le Covid est désormais une des infections respiratoires aiguës virales, à côté de la grippe et du VRS", à l'origine des bronchiolites.Au fil du temps et des vagues, la répercussion du Covid sur les hospitalisations et les décès s'est fortement amenuisée, grâce au niveau élevé d'immunité acquise par la vaccination et/ou les infections. Mais elle n'est pas nulle, et les Covid longs s'y ajoutent.La vaccination reste cruciale, et l'OMS a exhorté mercredi à "intensifier les efforts pour augmenter la couverture vaccinale". Pour mieux coller aux mutations du virus, les groupes pharmaceutiques Pfizer/BioNTech, Moderna et Novavax préparent des vaccins ciblant la lignée XBB. Dans plusieurs pays, dont la France, des campagnes vaccinales, centrées sur les plus vulnérables, sont prévues cet automne, couplées avec celles contre la grippe.