Covid 19 : un nouveau décès en Haute-Corse

Ce lundi 15 février, on compte 7 personnes qui ne sont plus hospitalisées dans les établissements de l"île, 52 le sont toujours : 30 en hospitalisation conventionnelle, 10 en réanimation dont 10 en Haute-Corse et 12 en soins de suite et de réadaptation, unité de soins de longue durée.



Au cours des dernières 24 heures, 10 nouveaux cas positifs - dont 5 en Haute-Corse -aux tests RT-PCR et TRA ont été recensés en Corse.



LARS indique aussi que 16 649 personnes ont reçu une première dose de vaccination et 4 136 la seconde.