Covid-19 : un nouveau cluster et 36 cas positifs ce 29 septembre en Corse

Dans son bulletin quotidien publié ce mercredi 29 septembre l'ARS de Corse fait état de 36 nouveaux cas positifs enregistrés au cours des 24 dernières heures : 14 en Haute-Corse et 22 en Corse-du-Sud. Actuellement le taux de positivité calculé sur 7 jours glissantes est de 0,9 %, en baisse de 0.5% par rapport à la semaine dernière.Le nombre d'hospitalisations est en légère baisse : 51 personnes sont hospitalisées dans les 2 hôpitaux de Corse (1 de moins que hier) dont 6, deux de moins que mardi, en réanimation et soins intensifs (3 en Corse-du-Sud, et 3 en Haute-Corse). La moyenne d’âge des patients en réanimation est maintenant de 58,7 ans.Pour ce qui est des vaccinations, 245 519 personnes - soit 71,2 % de la population - ont reçu une première dose d’un vaccin et 236 608 autres (68,6% de Corses) ont été vaccinées en schéma complet."A compter du jeudi 30 septembre, les données de suivi de l’épidémie de Covid-19 ne feront plus l’objet de l’envoi du point quotidien." - indique l'ARS de Corse - Elles seront disponibles, tous les mercredis, dans le « veille hebdo » de santé publique France publié sur notre site Vous pouvez également retrouver un grand nombre d’indicateurs sur le site www.geodes.fr ."