Covid-19 : un décès et quatre nouveaux cas en Corse

Quatre nouveaux patients ont été testés positifs à La Covid-19 ce samedi : c’est le le résultat des 351 tests opérés dans les laboratoires de ville et dans les centres hospitaliers de l’île.Depuis le 1er Juill ce sont donc 33 patients qui ont testés positivement à la Covid-19.Mais le tableau s’est assombri ce samedi après le décès d’un homme qui avait été pris de malaise à Figari ainsi que le souligne la communication l’ARS de Corse qui indique : «

En Corse du Sud, un homme, après un malaise à l’aéroport de Figari, a été transféré en urgence à la clinique de Porto-Vecchio ou il est décédé.

Les prélèvements effectués ont révélé que ce patient était atteint de Covid-19 ; Le contact-tracing a été effectué : toutes les personnes contacts ont été identifiées, et isolées.

»

En Haute Corse, 3 personnes d’une même famille ont été testées positives suite à un contact avec un cas confirmé résidant sur le continent ; ces 3 personnes sont isolées depuis leur arrivée sur l’île.L’application scrupuleuse de tous les gestes barrières est plus que jamais recommandée. En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…).Enfin, l’ARS de Corse rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117. Le médecin, s’il le juge nécessaire, vous prescrira un test et vous donnera la conduite à tenir.