Covid-19 : pourquoi la séance de vaccination prévue à l'hôpital Eugénie a été reportée ?

Après la vaccination des premiers professionnels de santé ajacciens , ce sont cinq patients de l’Hôpital Eugénie qui auraient dû bénéficier ce vendredi 8 janvier, eux aussi, du vaccin contre la COVID-19. Mais un cas positif détecté jeudi 7 janvier parmi les résidents à obligé la direction à reporter l’opération de quelques jours.« C’est une règle médicale » indique Laurent Germani, directeur-adjoint de l’hôpital d’Ajaccio et directeur par intérim de l’hôpital Eugénie, « on ne vaccine pas pendant la période d’incubation ».La trentaine de patients et soignants du service concerné devront donc être testés et attendre le fameux délai de sept jours avant de pouvoir bénéficier du vaccin.D’ici là, une nouvelle séance de vaccination, avec des personnes volontaires d’un autre service devrait être organisée la semaine prochaine, « probablement mercredi » précise Laurent Germani.