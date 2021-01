Covid-19 : les chiffres s'affolent en Balagne

Bien que le seuil d'alerte soit fixé au 5%, les chiffres enregistrés ces derniers jours en Balagne (2,6%) ne sont pas faits pour rassurer la population et encore moins les professionnels de santé qui s'interrogent sur les causes de cette nouvelle flambée de cas positifs à la Covid-19.

Outre l'afflux de mouvements durant les fêtes de Noël et du jour de l'an, la présence de militaires et de leurs familles du 2e REP de Calvi est une nouvelle fois avancée. Interrogé par CNI, le Dr François Agostini, coordinateur pour la région de Balagne précise que depuis le début de la pandémie et dès le premier confinement, la Balagne a toujours été bien au-dessus de la moyenne enregistrée dans toutes les autres microrégions de l'ïle. "Ces chiffres de cas de Covid-19 n'ont fait qu'augmenter ces dernières semaines et oui, tous les professionnels de santé s'interrogent, à juste titre, sur les raisons de ce nouveau pic."



L'affluence des vacanciers, les retrouvailles en famille et bien d'autres raisons ont été avancées pour expliquer ce phénomène

"Le 2e Régiment étranger de parachutistes basé à Calvi est au même titre que d'autres suspecté d'être un foyer porteur. - ajoute le médecin - Les militaires participent à de nombreuses activités avec des missions et manoeuvres dans plusieurs pays. Nous avons eu plusieurs cas d'épouses de militaires positives à la Covid-19 ou cas contact.

Bien évidemment, il n'est pas question dans mes propos d'incriminer le régiment qui dispose de son propre service médical mais en raison d'un manque de transparence et faute de communication de leur part il est aussi légitime de se poser des questions. Nous devons tous faire preuve de la plus grande prudence, d'observer scrupuleusement les gestes barrières tout comme il est important de continuer à se faire tester".







Les premières vaccinations ont eu lieu à l'unité des longs séjours au CH Calvi-Balagne

Le Dr François Agostini revient aussi sur les premières vaccination qui ont eu lieu hier au Centre Hospitalier Calvi-Balagne : " Nous avions à notre disposition une vingtaine de doses qui nous ont permit de vacciner 14 résidents sur 18 de l'Unité de soins pour longs séjours et du personnel soignant.

Dès lundi il sera possible aux personnels de santé et aux pompiers âgés de plus de 50 ans de se faire vacciner. Il faudra pour cela se rendre au CH Calvi-Balagne après avoir au préalable pris rendez-vous en appelant un numéro spécialement dédié pour cette campagne de vaccination."