Covid-19 : le monde du spectacle appelle à manifester à Ajaccio

Le communiqué



« Le monde de la culture est soumis à un régime qui allie le chaud et le froid, l’espoir et la contrainte, faisant vivre à ses acteurs une véritable torture économique et psychologique. Le monde de la culture est gravement menacé par un pouvoir politique qui a osé affirmer au pays de Molière et de Camus que la culture n’était pas essentielle.

Les conséquences de cette situation sont de plus en plus terribles : pertes d’emplois, paupérisation des artistes, annulation des programmations, absence de perspective et de développement, et impacte psychologique très négatif. Cette situation touche également le public, qui face à un quotidien anxiogène aurait bien besoin d’espace de liberté et d’imaginaire.

Les culturels ne sont pas les seuls dans cette situation, des pans entiers de l’économie de proximité sont en train de s’écrouler.

Nous avons une situation sanitaire en Corse qui nous place en zone blanche, nous pouvons donc raisonnablement espérer, et ce dans la logique du président de la République, une réouverture des espaces culturels dans le respect absolu des contraintes sanitaires (comme nous l’avons toujours fait).

Nous appelons donc tous les acteurs culturels à un rassemblement pacifique devant la préfecture le jeudi 7 janvier à 17 heures, afin de manifester le désarroi de la culture et demander la réouverture des espaces culturels en relation avec la situation sanitaire, forte heureusement positive, que nous connaissons en Corse »