Covid-19 : le SCB veut tester le retour du public à Furiani

« À l’instar du monde du spectacle et de certains clubs sportifs, le Sporting Club de Bastia s’est proposé, ce jour, via un courrier adressé au Ministère des Sports et à la Fédération Française de Football, de devenir site pilote pour tester le retour du public dans les stades » indiquent les dirigeants du Sporting. Il y a quelques jours, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, avait déclaré qu’en mars et avril prochain, des salles de concert ou de théâtre devraient organiser des représentations tests. «Le Sporting souhaite s’inscrire dans cette démarche et travaille d’ailleurs depuis plusieurs semaines à un retour optimisé de son public à Armand Cesari. L’objectif est d’offrir toutes les garanties sanitaires et de sécurité afin que le peuple bleu retrouve au plus vite sa maison » soulignent les dirigeants du SCB