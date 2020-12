Covid-19 : le Rotary club de Corse lance une plateforme d'aide aux entreprises insulaires

Au printemps dernier, en pleine épidémie de Covid-19, le district 1730 du Rotary Club qui englobe les Alpes-Maritimes, le Var, la Principauté de Monaco et la Corse a lancé son dispositif d’aide aux TPE, PME, artisans et commerçants. Grâce à la plateforme « Coup de pouce », qui avait été lancée au mois de mars, les 28 000 entreprises insulaires pourront bénéficier de conseils dans différents domaines afin de surmonter la crise économique.Le but est de préserver les emplois et sauver un maximum d’entreprises de la faillite grâce aux conseils et accompagnements personnalisés effectués par des experts bénévoles en gestion d’entreprise. Le site internet mis en place par le District 1730 regroupe environ 80 experts en gestion d’entreprise, tous bénévoles, membres ou non du Rotary Club. Grâce à une mécanique simple, il offre la possibilité à n’importe quel gérant d’entreprise de demander une expertise sur 9 thèmes bien définis : la finance, le domaine juridique, le domaine stratégique, les ressources humaines, la gestion, la vente et marketing, la négociation, la logistique et l’aménagement du télétravail. Des modérateurs aiguillent ensuite les demandeurs vers les experts les plus pertinents pour répondre à leurs questions et leur fournir un accompagnement personnel en leur apportant un éclairage technique ou simplement pour écouter leurs préoccupations."Nous recevons environ 30 demandes par jours. Celles-ci sont diverses. Par exemple certains chefs d'entreprises viennent vers nous car leur compte en banque commence à passer dans le rouge. Alors on les renseigne sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre", explique Philippe Raffin, gouverneur du district 1730.La décision de poursuivre l'action de la plateforme a été motivée par les chiffres alarmants publiés par l’Insee ces dernières semaines. Pour le 3e trimestre 2020, la région Sud dont fait partie la Corse a enregistré une baisse de 36 % des offres d’emplois. 42 % d'entre elles étaient dans le secteur de l’hébergement-restauration, les activités marchandes représentent 40 %.La plateforme est disponible via le lien suivant : Coup de Pouce du district 1730 du Rotary Club.