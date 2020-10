Covid-19 en Corse : près de 1000 cas positifs supplémentaires en 7 jours

Dans son point quotidien l’Agence régionale de santé de la Corse corrige les chiffre communiqués hier en précisant que suite à l’augmentation du flux dans les laboratoires, les délais de rendu des résultats des tests RT-PCR sont allongés ce qui entraine un décalage dans la consolidation des données qui n’est donc pas immédiate.

"Il convient de lire ces données avec prudence" souligne l'ARS qui indique avoir enregistré 962 cas positifs supplémentaires de Covid-19 au cours des dernières 7 jours (entre le 20 et le 26 octobre) sur les 7624 nouveaux patients testés. Ce qui porte à 3564 les nouveaux cas positifs enregistrés sur l'ile depuis début septembre.

Depuis le début de l’épidémie, 75 décès ont été recensés à l’hôpital : 56 au centre hospitalier d’Ajaccio et 19 à l'hôpital de Bastia.

Cluster





Les gestes barrières

L'ARS rappelle que le respect des gestes barrières reste primordial, partout, tout le temps, et surtout dans les moments de convivialité qui peuvent être à l’origine de clusters. Il nous appartient de relayer sans cesse les messages de prévention autour de nous.

Le nombre de patients hospitalisés ne cesse d'augmenter en Corse. Ce mardi 27 octobre, 4 malades de plus que la veille ont été pris en charge à Bastia et Ajaccio en raison d'une contamination au coronavirus. Aucune nouvelle admission dans les services de réanimation a été enregistrée au cours des 24 dernières heures .Au total 67 personnes hospitalisées dont 11 en réanimation.En Corse-du-Sud, à ce jour, 30 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dont 6 en réanimation ou soins continus. En Haute-Corse, à ce jour, 37 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dont 5 en réanimation ou soins continus.Aucun nouveau décès a été enregistré depuis hier.Depuis le 13 septembre, on déplore 14 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.L’âge moyen des personnes décédées est de 82 ans. A ces décès hospitaliers, se rajoutent 13 décès en Ehpad survenus lors de la 1vague de l’épidémieOn enregistre un nouveau cluster en milieu sportif à Bastia où 13 personnes positives ont été recensées et isolées. Des tests sont toujours en cours.`