Covid-19 en Corse : "le tsunami annoncé, on le constate aujourd'hui"

Le directeur de cabinet de l’ARS relève dans les récents chiffres, deux éléments « particulièrement significatifs ». En premier lieu, les données concernant les catégories d’âges les plus touchées par l’épidémie. « Les 15-19 ans et les 20-39 ans sont les plus concernées », indique-t-il. Pour la première tranche d’âge, le taux d’incidence est de 1363 en Corse-du-Sud, 1468 en Haute-Corse. Pour la seconde, respectivement 2209 et 1611. « On n'a jamais connu un taux d’incidence aussi élevé dans une classe d’âge », s’alarme Philippe Mortel.



Concernant les personnes de plus de 65 ans, la situation reste « stable », avec un taux d’incidence « aux alentours de 300 » et un taux de positivité de 4,8%. Le directeur de cabinet n’en est pourtant pas moins préoccupé : « La dynamique de l’épidémie est telle que nous aurons une incidence très forte dans les 15 à 20 jours à venir ».