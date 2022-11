Covid-19 en Corse : la circulation virale augmente à nouveau

L’Agence régionale de la santé (ARS) de Corse a communiqué les derniers chiffres relatifs à l’épidémie de Covid-19, ceux correspondants à la semaine 44, allant du 31 octobre au 6 novembre 2022. Malgré le fait que les données sont à interpréter avec précaution, en raison des jours fériés inclus dans la période et du mouvement national des biologistes, qui a affecté la transmission des résultats des tests PCR, depuis le 30 octobre, "la circulation virale semble à nouveau augmenter sur l'ile.", indique l'ARS dans un communiqué.



Hospitalisations

Selon les données publiées ce jeudi 10 novembre, 24 nouvelles admissions ont eu lieu au cours de la semaine dont 2 en réanimation contre 33 au cours de

la semaine précédente. Au. 10 novembre 47 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 78,6 ans et 2 patients sont hospitalisés en réa avec une moyenne d’âge de 78 ans.



Deux décès sont à déplorer au cours de la semaine.



Vaccination

Au 24 octobre 2022, en Corse, 67 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,8 % a reçu une dose de

rappel.