Covid-19 en Corse : la circulation du virus en baisse

Le virus ralentit nettement sa course en Corse, selon le point hebdomadaire publié ce du jeudi 19 mai par l’Agence régionale de santé. L'ile affiche ce jour un taux d’incidence de 361 cas pour 100 000 habitants. Soit une baisse de 17 % en une semaine. Le nombre de nouveaux cas recensés entre le 9 et le 15 mai est de 1 245 cas soit en moyenne 178 cas quotidien.



Hospitalisations

Le nombre de nouvelles admissions diminue par rapport à la semaine dernière : 19 nouvelles admissions ont eu lieu au cours de la semaine dont 2 nouvelles admissions en réanimation. 84 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 77,2 ans. 5 personnes sont en soins intensifs avec une moyenne d’âge de 76,2 ans.





3 nouveaux décès

Au cours de la semaine dernière on déplore 3 nouveaux décès. Depuis le début de la surveillance, environ 430 personnes sont décédées à l’hôpital.



Vaccination

Au 15 mai 2022, en Corse, 67,4 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,5 % a reçu une première dose de rappel.