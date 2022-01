Covid-19 : en Corse 7 758 nouveaux cas et 8 décès en une semaine

La Corse a fait état aussi de 7 758 nouveaux cas positifs de Covid en l'espace de 7 jours, entre le 27 décembre et le 2 janvier, soit en moyenne 1 108 cas quotidiens

Les chiffres liés à la pandémie continuent de battre des records en Corse qui a dépassé la barre des 2 000 cas pour 100 000. Selon les données publiées par l"agence régionale de santé ce mercredi 5 janvier le taux d'incidence de l'ile s'élève en effet à 2 444 et alors qu'au niveau national il est de 1 600 cas pour 100.000 habitants.Le taux d’incidence augmente très fortement chez les 15-19 ans (3 946 cas pour 100 000 habitants) et les 20-39 ans (3 955). Le taux de positivité dépasse désormais le seuil d’alerte de 10 % dans toutes les classes d’âge, avec notamment un taux de positivité de 19,0 % chez les 20-39 ans, de 18,2 % chez les 15-19 ans et de 17,6 % chez les 0-14 ans.Entre le 27 décembre et le 2 janvier, on déplore 8 décès. Concernant les hospitalisations conventionnelles : 78 patients hospitalisés avec une moyenne d’âge de 69,5 ans. En réanimation ou soins intensifs se trouvent actuellement 21 patients avec une moyenne d’âge de 63,4 ans.Selon l'ARS, 100 % des patients hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés ou n’ont pas reçu la dose de rappel.Au 02 janvier, en Corse, 73,7 % des plus de 12 ans ont un schéma complet de vaccination (vs 89,8 % en France métropolitaine) et 40,8 % ont reçu une dose de rappel. 10 148 doses ont été injectés en une semaine dont 992 nouvelles vaccination (1ère dose) et 8 214 doses de rappel