Covid-19 en Corse : 1 décès, 708 nouveaux cas et 21 hospitalisations supplémentaires

Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés en Corse a poursuivi son augmentation au cours du weekend : 21 personnes ont été admises dans les hôpitaux d'Ajaccio et Bastia portant à 69 le nombre de patients Covid (30 en Corse-du-Sd et 39 en Haute-Corse).

Les services de soins critiques, qui comptaient vendredi dernier seulement 5 malades, ont aussi multiplié les admissions et ce lundi 2 aout, 14 personnes sont hospitalisées en réanimation ou soins intensifs (4 à Ajaccio et 10 à Bastia).

Quelque 708 nouveaux cas de contaminations ont été enregistrés au cours du weekend, 430 en Haute-Corse et 281 en Corse-du-Sud. Le taux de positivité est de 5,8 % et le taux d'incidence de 650 cas pour 100 000 habitants.



Un nouveau décès est à déplorer sur l'ile, il s'agit d'une personne résidente dans un Ehpad. Depuis le début de l'épidémie, 234 personnes sont décédées en Corse des suites de la Covid dont 26 en Ehpad.



Vaccination

49,5% de la population corse est désormais vaccinée alors que 60,9%, soit 209 856 insulaires, a reçu la première injection.