Covid-19 : contrôles au port de l'Ile-Rousse aussi

Ce mardi matin, à l'arrivée du « Monte d'Oro » en provenance de Marseille, le Maire de L’Île-Rousse, Angèle Bastiani, était au port de commerce de la cité paoline accompagnée de l’adjointe en charge de la santé, Annick Pozzo-di-Borgo, du conseiller municipal délégué à la sécurité, Patrick Botey, du sous-Préfet de Calvi, Florent Farge et des gendarmes afin de s’assurer que tous les passagers qui débarquaient à L’Île-Rousse avaient effectué un test Covid-19 (test anCgénique ou PCR). Pour les voyageurs qui n’ont pas pu faire de test, des tests sont effectués par la Mairie au sein du port de commerce après chaque débarquement. Ces tests sont pris en charge par l’équipe de bénévoles municipaux et par les professionnels de santé mobilisés depuis le début de la crise.

A cet effet, une réunion a été organisée le jeudi 17 décembre en présence des représentants de la Municipalité de L'Isula, la Sous-préfecture de Calvi, l’ARS de Corse et les commandants de gendarmerie, afin de préparer la période de tests des vacances de Noël au port de commerce.

La Mairie de L’Isula met à disposition de l’ARS et des services de l’Etat l’ensemble de ses moyens techniques et humains actuellement mobilisés depuis la mi-novembre au drive COVID-19 (sur le parking marin et au Spaziu) afin de pouvoir, aux côtés des services de gendarmerie, absorber le flux de passager qui devra aaester d’un test effectué ou, le cas échéant, être soumis à un test par les équipes municipales et les professionnels de santé participant à l’opération.

Rappelons que du samedi 19 décembre 2020 au vendredi 8 janvier 2021 inclus, tout voyageur âgé de 11 ans ou plus effectuant un trajet du continent vers la Corse doit obligatoirement avoir réalisé un test RT-PCR ou antigénique moins de 72 heures avant le départ.