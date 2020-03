Covid-19 : confinement à domicile pour la majorité des agents publics municipaux de l'Ile-Rousse

Un service d’astreinte destiné à venir en aide aux personnes isolées ou fragiles.Les agents du CCAS sont à votre disposition pour vous apporter aide et soutien.Vous pouvez les contacter aux numéros suivants: 07 77 96 16 57 ou 07 77 96 16 69 ou 04 95 60 14 64.N’hésitez pas à vous manifester en cas de besoin, et surtout prenez soin de vous.TravauxL’ensemble des travaux de la ville est à l’arrêt.Tous les services administratifs restent joignables pour les urgences et la continuité des services.Urgences administratives : secretariat@ville-ilerousse.fr ou 04 95 63 01 80 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le vendredi de 8h30 à 15h.Urgences techniques : servicestechniques@ville-ilerousse.fr ou au 04.95.63.01.80 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, et le vendredi de 8h30 à 15h.A compter du jeudi 26 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période de confinement (potentiellement prorogeable) décidée par les autorités gouvernementales ou préfectorales, les chantiers de BTP opérés dans un cadre normal sont interdits sur la commune de L'Ile-Rousse.L’arrêté municipal est à télécharger sur le site de la Mairie :Les travaux reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.Un service de désinfection de la voirie est mis en fonction à partir du lundi 30 mars à raison de trois fois par semaine.Les parkings Poste et Napoléon seront ouverts et ce jusqu'à nouvel ordre.Pour tous renseignements vous pouvez joindre le SPIP Parkings par mail à l'adresse suivante : parking@ville-ilerousse.fr La Police Municipale est sur le terrain afin d’assurer la bonne application des mesures gouvernementales et municipales. L’accueil sera joignable en journée au 04.95.63.01.89.La capitainerie est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre.Un agent administratif assure une permanence téléphonique pour les usagers du port au 04 95 60 26 51. Le but étant d’effectuer les tâches courantes permettant d’assurer à minima une continuité de service public (relevé, vérification des infrastructures etc.).Le Centre Jean Simi est fermé au public.Les organismes ayant une mission de service public restent joignables soit par téléphone et/ou Internet :Mission Locale : 04 95 65 44 01CPAM : 36 46AMAPA : 04 95 60 27 88ONF : 04 95 61 70 32CCAS : 04 95 60 14 64 ou 07 77 96 16 57ODARC : 04 95 60 48 01CAF : Caf.fr (plateforme de rendez-vous téléphonique disponible)MSA : Msa.frLes agents de la commune restent mobilisés. Il est primordial de respecter les règles de sécurité énoncées par le président de la République ainsi que les gestes barrière afin de sortir rapidement de cette crise.Le service Communication de la mairie reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires par :Mail : communication@ville-ilerousse.fr Tel : 06.31.05.10.24La mairie vous invite à consulter régulièrement sa page Facebook « Mairie de L’Ile-Rousse » et son site internet www.marie-ilerousse.fr #RestezchezvousPrenez soin de vous !Communauté de Communes L’Ile-Rousse Balagne : 04 95 46 31 34CIAS : le Centre Intercommunal d'Action Sociale de L'Ile-Rousse - Balagne a mis en place, pour les personnes âgées isolées, un service solidaire de courses.Contact : 04 95 46 82 48 / Contact@cias-5p.fr Pays de Balagne : 04 95 56 28 89La Poste : Le bureau de Poste de L'Ile-Rousse fonctionne avec un personnel restreint du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Seules les opérations urgentes ont vocation à être traitées : retraits d’argents, émission et paiement de western union, retraits des instances présentes. Pour toutes les autres opérations qui peuvent être reportées, il est préférable de respecter les consignes de confinement afin de lutter contre la propagation du coronavirus.Pôle Emploi : L’agence Pole Emploi de L’Ile-Rousse est fermée au public mais vous pouvez les joindre soit par téléphone au 39 49 soit en utilisant votre espace candidat sur le site Internet de Pôle Emploi :Un conseiller Pôle Emploi peut vous contacter avec le numéro suivant : 09 72 72 39 49 (ou +33 9 72 72 39 49), pensez à rajouter ce numéro à vos contacts afin d'identifier Pôle emploi dans vos appels.CCI : 04 95 55 25 46Chambre d’Agriculture : 04 95 60 10 89Greffe du Tribunal de Commerce : 04 95 60 00 95Centre COVID-19 Balagne : 06 40 47 94 14 - Soins coordonnés sur rdv de 8h à 12h et de 14h à 18Cellule d’écoute psychologique Balagne : 06 42 08 68 7Soins dentaires : dans le cadre de la gestion de l’épidémie Covid-19, une permanence des soins dentaires est organisée depuis le lundi 23 mars pour les cas les plus urgents.Haute-Corse : 04.95.34.27.79 tous les jours 7j/7 de 8h à 15hPharmacie Broche-Rosellini : 04 95 60 00 06 – service de livraison à domicilePharmacie Savelli : 04 95 60 00 16 - mise en place d’un drive pour récupérer les médicamentsPharmacie du Marché : 04 95 60 00 62N’hésitez pas à joindre votre médecin généraliste pour une téléconsultation !En cas de difficultés/détresse respiratoires contacter le 15.