Covid-19 : à quoi va ressembler la rentrée scolaire 2021 ?

Si le passage d’un niveau à un autre pourra être déclenché au niveau départemental, académique, régional ou national en fonction de la situation sanitaire, c'est le niveau 2 (sur quatre) du protocole sanitaire qui sera appliqué dans tous les établissements français, a indiqué ce jeudi Jean-Michel Blanquer lors d'une conférence de presse pendant laquelle il a détaillé les conditions du retour en classe, le 2 septembre prochains, de près de 12 millions et demi d'élèves et de 866 500 enseignants.



Une rentrée "la plus normale possible"

Vendredi 3 septembre tous les élèves seront accueillis en présentiel et comme l'année dernière masqués.

Selon les règles du niveau 2 du protocole, un cas de Covid-19 dans une classe du secteur primaire entraînera une fermeture. Au collège et au lycée, en cas de contamination dans une classe, seuls les élèves cas contacts non vaccinés devront s’isoler une semaine.

Conscient du fait que iIl y aura forcément "des nouvelles mesures dans les temps à venir en fonction de la situation ", Jean-Michel Blanquer a aussi rappelé que le protocole en vigueur prévoit "la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau)". Concernant les activités physiques et sportives, elles sont autorisées en intérieur et en extérieur. "En intérieur, les sports de contact sont interdits et la règle de la distanciation doit être respectée."

Au même temps que le retour en presentiel de tous les élèves, des campagnes de vaccination démarreront dès la rentrée dans les collèges et lycées. Jean-Michel Blanquer, a confirmé ce jeudi que la stratégiemise en place depuis le début de la crise sanitaire, se poursuivrait. Dès le mois de septembre, des campagnes de dépistage déjà déployées l'année dernière devraient se renforcer dans le premier degré. Le gouvernement table sur la réalisation de 600 000 tests salivaires chaque semaine en plus des tests antigéniques ciblés et des autotests qui seront distribués dans les établissements.La campagne de vaccination des 12-17 ans sera elle aussi lancée en septembre, grâce à des "centres éphémères dans les collèges et lycées ou des centres à proximité, avec des déplacements des élèves volontaires avec autorisation parentale pour se faire vacciner", a indiqué le ministre en précisant que "à ce jour, 57% des 12-17 ans sont déjà vaccinés (...). 78% des professeurs ont terminé leur schéma vaccinal et 11% vont recevoir leur deuxième injection."Pour renforcer les gestes barrière le gouvernent encourage le déploiement des capteurs de CO2, qui "ne sont pas centraux dans la lutte contre le Covid-19 et qu'ils ne remplacent pas le fait d’ouvrir les fenêtres." et dont le cout resterait à charge des collectivités locales.