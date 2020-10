Covid-19 à Ajaccio : l’appel de l’hôpital aux anciens infirmiers pour faire face à la crise sanitaire

A Ajaccio ce 26 octobre 27 personnes atteintes de Covid-19 sont hospitalisées dont 6 en réanimation ou soins continus. A Bastia 36 personnes sont hospitalisées dont 5 en réanimation. La situation est extrêmement préoccupante alerte l'ARS de Corse dans son bulletin quotidien car le nombre de patients en réanimation, onze personne, est le même que celui du 25 mars.





Décès en lien avec la Covid-19

Depuis le début de l’épidémie, 75 décès ont été recensés à l’hôpital : 56 au centre hospitalier d’Ajaccio et 19 à l'hôpital de Bastia.Depuis le 13 septembre, on déplore 14 décès liés à la Covid-19 en milieu hospitalier.





La situation des personnes de 65 ans et plus est préoccupante