Covid-19 - Un société ajaccienne vient de standariser un kit de ventilation pour les hôpitaux français

,

A la suite à plus de deux semaines de travail, ICARE Technologies, la société ajaciennea terminé ce kit permettant de réaliser une VNI (Ventilation Non Invasive) d'Appoint COVID.Mais ICARE sait aussi que sans le service Réanimation CHAjaccio , aux Hôpitaux de Bruges, de Sassari, de Brescia, de Pavia et de Genova, au SDIS 2A ( page officielle ) , à Isinnova , à Fab Lab Ajaccio CSJC , à Fab Lab Corti - Università di Corsica , à Decathlon Ajaccio Sarrola Carcopino , ainsi qu'à tous les makers qui sont derrière tout ça, qu'elle n'aurait pu ni adapter, ni tester et pas davantage réaliser ce kit.ICARETechnologies qui veut part de son travail au plus grand nombre permet d'avoir plus d'informations, : https://icaretechnologies.com/covid-19/ "En espérant que ça puisse aider...Merci à tout le personnel soignant ! Accrochez-vous !Et les autres, restez chez vous !" lancent en chœur les responsables deMais attention "le dispositif présenté n’est pas un dispositif médical, il n’est pas homologué, pas certifié par les Agences Régionales de la Santé, ni par le Ministère Français des Solidarités et de la Santé ni par un quelconque organisme" préviennent-ils.Et de répéter et d'insister qu'il Il a été réalisé dans le seul but de pallier une situation d’urgence…"La situation actuelle est grave et il est de notre devoir d’Humain de faire ce qu’il nous est possible pour aider nos concitoyens à traverser cette crise."