Covid-19 : Un décès et 461 nouveaux cas enregistrés ce mardi 3 aout en Corse

En Corse ce 3 aout, il y a 65 personnes hospitalisées (4 de moins par rapport à la veille) dont 14 en réanimation.



L'ile déplore ce soir 1 décès supplémentaire portant le total de victimes à 235 depuis le début de l'épidémie (120 en Corse-du-Sud et 89 en Haute-Corse). La nouvelle victime du virus est un homme de 85 ans qui est décédé à l'hôpital de Bastia.



Ce mardi on enregistre 461 nouveaux cas positifs : 157 en Corse-du-Sud et 301 en Haute-Corse avec un taux de positivité régional calculé sur les 7 jours glissants de 5,7% mais il grimpe à 7,2% en Haute-Corse.





Vaccinations

211 099 personnes ont été vaccinées depuis le 6 janvier en Corse, 171 533 ont reçu les deux doses du vaccin.