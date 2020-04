Covid-19 : Plus de 80 000 morts et 4 milliards de confinés dans le monde

Le bilan s'alourdit aux Etats-Unis. On compte ce mardi 7 avril 369.069 cas recensés, le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant l'Espagne et l'Italie. On compte 11.018 décès. C'est à New York que la pandémie sévit le plus avec un record ce jour de 734 morts en 24 heures, le gouverneur de l'Etat a décrété un prolongement du confinement jusqu'au 29 avril. Trump recommande le port du masque à toute la population.