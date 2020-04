Covid-19 - Parenu fole

Des morts par milliers.

Le virus qui touche tout le monde et qui est partout. Ok, oui c'est grave.

Mais si on parlait de municipales ? Et si on profitait de l’aubaine d'un interminable entre deux tours pour faire tout ce qui n'a pas été fait pendant un mandat.

De ce bac 2020 qui inquiète élèves et parents ?

De l'économie, qui s'effondre sous les yeux de professionnels de tous les secteurs, davantage préoccupés par leurs revenus, qui seront singulièrement revus à la baisse s'ils se sortent de ce mauvais pas, que du contexte sanitaire ?

Des formalités à remplir à tout prix pour avoir droit, éventuellement, à des aides susceptibles de relancer mille et une affaires soudain moribondes ?



Oui, mais...

A-t-on véritablement pris conscience de la situation qui est la nôtre depuis quelques semaines ?

A t-on seulement entendu le message de la mort qui est là et tourne autour de nous, prête à frapper sans regarder, si l'on n'y prend garde ?

On dirait que non.

Moi je prends l'air. Moi il faut que, il faut que, il faut que...

Parenu fole !

Statevi in casa, stemuci in casa



Il n'existe pas de meilleure solution pour préparer des lendemains qui ne vont pas forcément chanter mais qui vont nous retrouver, peut-être, en bonne santé et en… vie !