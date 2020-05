Covid-19 : Les propositions de Calvi in Core pour gérer la crise sanitaire

Nous envisageons dans cette communication exclusivement le volet sanitaire. Nous vous ferons part de nos réflexions sociales, économiques et écologiques dans les prochaines publications.



​Résumé des propositions sanitaires :

Distribuer au plus tôt les masques lavables “grand public”

Créer une équipe municipale d’accompagnement des entreprises à la mise en oeuvre et au respect des mesures barrières.

Contribuer à la création d’une brigade “BALAGNE”

Coordonner une équipe de soutien logistique alimentaire et administratif pour les personnes en isolement sanitaire, à domicile ou en structure d’accueil.

Rendre publique les données épidémiologiques de la commune en relation avec l’ARS.

Proposer une concertation régionale pour envisager le volet “traitement médical” et envisager la constitution d’un stock médicamenteux.

Nous proposons de rendre publiques, en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), les données “territorialisées” à l’échelon communal de façon à adapter les dispositifs sanitaires.

Nous avons mis au coeur de notre réflexion la préservation des vies humaines, du personnel soignant, la prise en charge des plus fragiles.Les données actuelles ne nous permettent pas d’être optimistes. Il est de la responsabilité des collectivités d’envisager tous les scénarii et en particulier d’anticiper le risque d’une recrudescence de la maladie à la sortie du confinement et la poursuite d’une circulation virale sur plusieurs mois.La clarté, la transparence qui nous ont tant manqué au niveau national doit être présente dans la gestion locale de cette crise sanitaire notamment sur le statut épidémiologique de la ville et sur les mesures que compte prendre la municipalité.Pour illustration, il y a encore à ce jour des patients avec un portage viral sur la Balagne et en particulier sur Calvi. Ces informations doivent être rendues publiques (en garantissant l'anonymat) pour que la population prenne conscience que le virus est toujours actif et qu’elle maintienne sa vigilance.Concernant la préparation du dispositif sanitaire local, il nous faut rapidement répondre à la question “sommes-nous prêts individuellement et collectivement pour le 11 mai ?”Préparation des mesures sanitaires à l’échelon communal.Nous préconisons la distribution d’au moins un masque grand public lavable par personne le plus tôt possible et un objectif à court terme de 3 masques lavables par personne.Pour cela il nous faut répondre aux questions suivantes :Quel est le stock de masques grand public lavables disponible actuellement pour la commune ?A partir de quelle date la distribution pourra débuter ?Quels sont les modes et lieux de distribution prévus ?Mesures pédagogiques d’incitation au respect des mesures barrières :Création d’une équipe locale d’accompagnement des entreprises à la mise en oeuvre et au respect des mesures barrières.Incitation à la généralisation du port du masque en particulier pour toutes les personnes en contact avec le public.Création d’une brigade Balagne en charge du suivi épidémiologique “tester, isoler, accompagner” :Il faut féliciter et remercier les soignants pour leur réactivité, leur implication et leur courage qui ont permis une bonne maîtrise de la situation sanitaire locale.La commune doit désormais être à leur côté et proposer son soutien pour la mise en place du dispositif “brigade” de l’ARS.Cette cellule (brigade) pourra assurer l’accompagnement, le suivi épidémiologique, clinique, sérologique et PCR pour chaque cas positif. Une implication des ressources humaines de la commune, comme suggéré par le premier ministre, pourra être envisagé.Elle pourra aussi assurer la diffusion quotidienne des statistiques épidémiologiques à l’échelon communal de façon à avoir une lecture plus fine et adapter les mesures localement.Pour cela nous devons répondre à la question :Quelle est la capacité de test PCR et sérologique à disposition de notre microrégion ?Quelles sont les ressources humaines disponibles localement pour assurer le suivi épidémiologique ?Quelle sera le protocole de suivi pour chaque cas ?La stratégie médicale est d’isoler les personnes testées positives soit enstructure spécialisée (sur la base du volontariat), soit à domicile.Il semble important de mettre en place un équipe de soutien logistique alimentaire et administratif pour les personnes en isolement, à domicile ou en structure d’accueil.Au triptyque “protéger, tester, isoler”, nous proposons d’ajouter le volet “traitement” comme le préconise l’OMS. Nous invitons à une concertation régionale pour envisager un protocole thérapeutique et la constitution d’une réserve médicamenteuse.L’incertitude scientifique nous impose la plus grande prudence et la mise en place d’un dispositif sanitaire prêt à toutes les éventualités.Nous sommes tous impliqués et responsables dans la mise en oeuvre et la réussite de la lutte contre cette maladie : restons solidaires ! stemu uniti !