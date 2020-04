Covid-19 - Le bilan s'alourdit en Corse avec 3 décès supplémentaires

Ce mercredi le bilan général de l'épidémie établi par l'ARS de Corse, s'élève donc à 50 décès et à 555 tests positifs Covid-19 en Corse.Un bilan terrible qui doit nous inciter tous à faire preuve de la plus grand prudence surtout à l'heure où les laboratoires des villes ont enregistré en l'espace de quelques heures à une augmentation de tests positifs : 10 entre mardi et ce mercredi 15 avril.Certes les prélèvement opérés tant au centre hospitalier d'Ajaccio (16) qu'à l'hôpital de Bastia (36) se sont avérés négatifs mais ce n'est pas pour autant que le Covid-19 est derrière nous.Aujourd'hui il y a encore 51 patients hospitalisés dans les deux hôpitaux - 15 sont en réanimation à Ajaccio et 1 à Bastia - et si 131 retours à domicile ont pu avoir lieu, le nombre de décès survenus ce mercredi ,lui, a encore augmenté.39 décès sont donc survenus depuis le début à l'hôpital d'Ajaccio et 5 au centre hospitalier de Bastia.Et à ce funeste décompte il faut ajouter les décès survenus dans les Ehpad : 7 depuis le début de l'épidémie.L'ARS de Corse qui dressait ce bilan ce mercredi soulignait que parmi les 43 décès hospitaliers, 3 concernent des résidents d’Ehpad hospitalisés.Mais cela ne change rien à la part payée par notre île au Covid-19