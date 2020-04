Covid-19 : La cagnotte de la JS Monticello passe le cap des 10 380€ !

Ainsi que nous l'avons relaté sur CNI le 3 avril dernier, le club amateur de football de la Jeunesse Sportive de Monticello a, en partenariat avec son voisin de Santa-Reparata-di-Balagna, lancé une cagnotte solidaire pour venir en aide au Centre Covid19 de l'Ile-Rousse qui, depuis sa mise en place accomplit un travail remarquable.Cette cagnotte mise en ligne sur la plateforme Leetchi et gérée avec la rigueur par Raphaël Bartoli a provoqué cet élan de solidarité entre associations sportives puisque en effet, 'autre clubs comme celui de l'AJC Handball, l'HJ Ile-Rousse et le club de Rugby du CRAB XV de Lumio-Balagne a en seulement quelques jours passé le cap des 10 380€.Chacun se réjouit bien évidemment de ce succès mais ce n'est pas pour autant que l'on doit baisser les bras.Au vu du nombre de licenciés que représentent les clubs cités, on se rend compte en effet que si chacun d'eux participent à raison de 5 ou 10€, cette cagnotte pourrait très rapidement un chiffre qui correspondrait plus à l'objectif que s'est fixé la JS Monticello en lançant cette opération.Votre participation, si minime soit elle récompensera le travail de ces jeunes que l'on doit citer en exemple et permettrait aux personnels soignants du Centre COVID19 de l'ILe-Rousse de poursuivre leur mission dans des conditions plus décentes.Alors n'hésitez pas à faire preuve de générosité comme vous savez si bien le faire.