Covid-19 : La Mission Locale Sud Corse reste au service des jeunes

La mission locale s’organise malgré la crise sanitaire pour assurer sa mission de service public, en se conformant aux injonctions gouvernementales liées à la mise en place le 17 mars dernier de la mesure de confinement.Même si l'association a pris la décision de fermer au public son antenne de Porto-Vecchio, elle poursuit son activité et reste joignable du lundi au vendredi, de 9h à 12h00 et 14h00 à 17h00 via son standard téléphonique : 06.48.67.62.22, sa boîte mail ( milopovosudcorse@ml-corse.corsica ) et ses réseaux sociaux sur ses pages Facebook (MiloSudCorse) et Instagram (@milosudcorse).Même les jeunes n’ayant jamais bénéficié de l'accompagnement de la Mission Locale Sud Corse peuvent se manifester auprès du standard pour une prise en charge rapide.Pour les autres l’accompagnement se poursuit grâce aux entretiens téléphoniques, échanges de mails, et réseaux sociaux."Au regard du contexte actuel notre offre de service a été adaptée. - affirme la direction - Si les stages en entreprises et les entrées en Garantie Jeunes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre, nos conseillers restent mobilisés pour informer, conseiller et orienter au besoin les jeunes vers les partenaires adéquates (accès aux droits, Santé, Mobilité…)."Les mises en relation avec les entreprises qui continuent de recruter malgré les circonstances (grande distribution, armées…) sont toujours réalisées. De même les demandes d’aides d’urgence alimentaire, sont toujours instruites.