Covid -19 : La Haute-Corse en rouge sur la carte des départements

Les départements en vert, où la circulation du coronavirus est moindre, bénéficieront d’un déconfinement plus large que les départements en rouge, où la situation sanitaire demande plus de vigilance.

La carte des départements sera donc actualisée tous les soirs du 30 avril au 7 mai, et la situation de chacun est établie en fonction de trois critères.



Le premier critère est le taux de cas nouveaux dans la population sur une période de sept jours. Cette donnée permet d’évaluer si le coronavirus circule toujours activement dans le département.

Le second critère est la tension des capacités hospitalières, évaluée au niveau régional. Il s’agira de voir, en fonction du taux d’utilisation des lits de réanimation et soins intensifs, la capacité du système hospitalier à s’être remis de cette première vague, avait précisé Édouard Philippe mercredi.

Quatre régions (Ile-de-France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent à elles seules 72 % des cas hospitalisés.

Le troisième critère sera appliqué plus tard. Il s’agit de la capacité de chaque territoire à tester tous les patients présentant des symptômes, et détecter les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés de Covid-19, 20 à 25 en moyenne. C’est la condition sine qua non pour éviter une reprise de l’épidémie.

Les niveaux considérés comme acceptables pour chacun de ces critères n’ont pas encore été précisés.



Mais Olivier Véran a été très clair : cette carte ne change rien au confinement qui reste nécessaire jusqu’au 11 mai.