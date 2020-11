Covid-19 - Grandes surfaces de Corse-du-Sud : les conditions de réouverture

A la suite de l’annonce de la réouverture des commerces à l’exception des bars et des restaurants, le préfet de Corse a mené une concertation avec les grandes enseignes notamment celles possédant des galeries commerciales. Nul doute, en effet, que l’approche des fêtes de Noël favorisera un effet de masse dans les commerces. Chose que veut éviter la préfecture compte tenu de la situation sanitaire encore préoccupante. Si les commerces pourront ouvrir dès samedi, ils seront soumis à certaines conditions d’accueil du public.



« Toutes les mesures que pourront prendre dans les grands magasins afin que nous évitions les effets de foule dangereux sont préconisées, a expliqué Alain Charrier, le secrétaire général de la préfecture. Une attention particulière doit être bien évidemment portée sur les rayons attirant davantage de monde comme le rayon jouets en cette période. Il s’agit de réaliser une veille active. Il y aura comme l’a annoncé le Premier ministre un comptage permanent pour recenser le nombre de personnes afin de veiller à ce que les 8m2 par personne soit respectées.

Les autres mesures continuent d’être applicables comme le gel hydroalcoolique, la distanciation et le port du masque. Nous avons été à l’écoute des grands magasins mais aussi des commerces de proximité et nous avons travaillé pour leur permettre d’ouvrir dans les meilleures conditions. Les horaires d’ouverture seront étendus jusqu’à 21 heures les magasins pourront aussi ouvrir ce week-end et tous les week-ends de décembre sur Ajaccio et Sarrola-Carcopino. Nous espérons ainsi favoriser l’étalement de la fréquentation pour un meilleur confort mais aussi, et surtout, pour assurer la sécurité de chacun ».





La préfecture veillera donc à ce que les magasins fassent respecter ces mesures et rappelle que la responsabilité individuelle est importante également afin que les courses de Noël se passent dans les meilleures conditions possibles.