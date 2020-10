Covid-19. Gilles Simeoni : " la situation sanitaire risque de se dégrader dans les semaines à venir "

Livia Santana le Lundi 26 Octobre 2020 à 19:50

Environ 60 cafetiers, restaurateurs, patrons de salles de sport ont manifesté ce lundi 26 octobre à Bastia contre les fermetures imposées par la préfecture depuis samedi.

Informé de la tenue du rassemblement le président de l'exécutif de Corse a rejoint les commerçants pour exprimer sa solidarité tout en rappelant que la Corse est dans une situation sanitaire extrêmement grave qui risque de se dégrader dans les jours et les semaines à venir.

"La situation sanitaire impose des mesures fortes mais ces mesures il faut les discuter " affirme Gilles Simeon qui souligne également qu'un dialogue entre le préfet et les chefs d'entreprise impactés par les nouvelles dispositions, est nécessaire pour "clarifier l'arrêté préfectoral qui laisse la place aux interprétations et qui rajoutent un surcroît d'incompréhensions."



